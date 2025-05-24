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Nacvark
Трамп поручил расширить добычу и обогащение урана в США для обретения энергетической независимости
Страна продолжает зависеть от иностранных поставщиков, в том числе России и Китая, что не устраивает действующего американского президента.

На своей странице в Truth Social американский президент Дональд Трамп обнародовал новые исполнительные указы, затрагивающие ядерную энергетику. Один из указов, именуемый как «Возрождение ядерной промышленной базы», предусматривает расширение добычи и обогащения урана в Соединённых Штатах Америки для достижения энергетической независимости и отказа от поставок из России и Китая.

В своём указе американский президент говорит о том, что Соединённые Штаты Америки являлись лидером в атомной энергетике, но впоследствии их инфраструктура по обогащению атрофировалась, а страна начала зависеть от иностранных поставок урана и услуг по его обогащению.

Учитывая всё это, Трамп поручил ответственным органам работать над повышением уровня добычи и обогащения урана в Соединённых Штатах Америки, чтобы установить энергетическое доминирование страны и ускорить путь к независимому энергетическому будущему. Помимо прочего, администрация Дональда Трампа оптимизировала процедуру строительства и введения в эксплуатацию ядерных реакторов, чтобы ответственные органы предоставляли соответствующее разрешение в течение 18 месяцев. В конечном итоге Дональд Трамп рассчитывает значительно увеличить производство атомной энергии.

Все опубликованные указы в целом предусматривают многочисленные меры, в ходе которых американский президент поручает ответственным органам разработать стратегии и внести изменения в существующие процедуры.

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#россия #сша #китай #уран
Источник: truthsocial.com
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