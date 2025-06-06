Связано это с конфликтом Трампа и Маска.

Вчера американский президент Дональд Трамп и основатель компании Tesla Илон Маск обменялись недружелюбными комментариями в социальных сетях, что вызвало падение стоимости акций компании. Трамп связывает их конфликт с отменой принятого Джо Байденом «мандата на электромобили» (EV), в рамках которого автопроизводителей обязали переходить на производство электрокаров, что в своё время сыграло на руку американскому лидеру отрасли - Tesla. По его мнению, с момента отмены мандата на EV, электрокары Маска больше никому не нужны.

Акции Tesla обрели курс на падение, хотя с начала мая они стабильно росли в цене. Всего за сутки цена акций снизилась почти на 15%, что равно около 150 миллиардам долларов от общей стоимости компании.

На этом конфликт американского президента и бизнесмена не исчерпан. Маск продолжает критиковать Белый дом за высокие расходы и тарифы, а также поддерживает выдвижение импичмента Дональду Трампу. Бизнесмен продолжает делать репосты в X, которые подрывают его репутацию, например, о его ранней дружбе с Джеффри Эпштейном.

Ранее Илон Маск объявил о выводе из эксплуатации Crew Dragon, которые доставляли американских астронавтов и грузы на Международную космическую станцию (МКС), что означает срыв многомиллиардных контрактов между его аэрокосмической компанией и NASA. Таким образом, не исключено, что Tesla продолжит падать в цене, а от перепалки потеряют больше всего акционеры компании.