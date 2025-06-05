Документ был разработан десяткой непостоянных стран-членов Совбеза ООН.

Соединённые Штаты Америки заблокировали в Совете безопасности Организации Объединённых Наций резолюцию, призывающую Израиль и ХАМАС к постоянному, немедленному и всеобъемлющему прекращению огня с последующим освобождением всех пленных. Об этом сообщает издание ТАСС.

Помимо этого, авторы резолюции требовали от Израиля снять все ограничения на поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, которые осуществляются как ООН, так и другими международными организациями. С недавних пор Израиль перестал блокировать проезд гуманитарных грузов в анклав, но пропускная способность контрольно-пропускных пунктов слишком низкая, чтобы удовлетворить все потребности гражданского населения в продовольствии. Документ был разработан десяткой непостоянных стран-членов Совбеза ООН.

Известно, что Израиль является ключевым союзником Соединённых Штатов Америки на Ближнем Востоке. В Тель-Авиве не приемлют безусловного прекращения огня без достижения всех целей операции по ликвидации ХАМАС. В то же время израильские власти ранее были согласны на двухмесячное перемирие в обмен на освобождение пленных.