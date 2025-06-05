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Nacvark
Bloomberg: США отказались поддержать миссию ЕС по развёртыванию миротворцев на территории Украины
В Европе рассчитывали, что Вашингтон предоставит свои системы ПВО, авиацию и разведданные.

Как известно, во Франции и Великобритании планировали развернуть на украинских территориях миротворческую миссию. Европейские страны рассчитывали, что их поддержат Соединённые Штаты Америки, которые направят дополнительные системы противовоздушной обороны для обеспечения безопасности развёрнутых миротворцев.

Однако, как пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники, в Вашингтоне отказались предоставлять такую поддержку. Несмотря на изначальную поддержку инициативы, американские власти не планируют усиливать европейскую миссию.

В материале издания напоминают, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер ещё в феврале требовал поддержки Соединённых Штатов Америки для отправки миротворческой миссии на территорию Украины. Под поддержкой Европа подразумевала помощь с противовоздушной обороной, патрулированием воздушного пространства и предоставление разведывательных данных.

Источники издания рассчитывают, что Дональд Трамп всё же согласится частично взять на себя какие-либо обязательства по поддержке европейской миссии.

Другие собеседники Bloomberg рассказывают об изменении европейской стратегии из-за позиции Вашингтона. Некоторые европейские страны считают, что наличие крупных Вооружённых сил Украины, подготовка украинских военных западными инструкторами, а также наращивание войск на восточном фланге НАТО и усиление патрулей в Чёрном море могут быть альтернативой отправке миротворцев на украинские территории.

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#украина #сша #евросоюз
Источник: bloomberg.com
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