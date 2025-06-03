Обещание по предоставлению большей части своего состояния на помощь Африке было дано на встрече с представителями африканского сообщества.

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс (состояние оценивается в $116,3 млрд по версии Forbes), учредитель благотворительного фонда Gates Foundation, объявил о своих намерениях в течение следующих двадцати лет потратить 200 миллиардов долларов на проекты, связанные с деятельностью фонда.

Большую часть средств он планирует направить на развитие проектов в Африке. Фонд миллиардера уже имеет представительства в Южно-Африканской Республике, Нигерии, Кении, Сенегале и Эфиопия. Сам Гейтс также неоднократно встречался с представителями Африканского союза, обсуждая развитие здравоохранения и образования на континенте. Обещание по предоставлению большей части своего состояния на помощь Африке было дано на встрече с представителями африканского сообщества в Аддис-Абебе.

Предполагается, что Gates Foundation продолжит свою деятельность вплоть до 2045 года, после чего фонд будет закрыт. Примечательно, что одним из спонсоров данного фонда является другой миллиардер - 93-летний Уоррен Баффет (состояние оценивается в $157,5 млрд по версии Forbes), который с 2006 года тратит миллиарды долларов на проекты Gates Foundation.