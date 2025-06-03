Компания описывает свою разработку как инновационную технологию, отражающую насущный мировой спрос.

Чешская компания EVPÚ Defence на выставке IDET 2025 в городе Брно представила свою новую разработку - дистанционно управляемую боевую станцию GLADIUS MAX, предназначенную для противодействия угрозам со стороны беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и лёгкой бронетехники. В компании подчёркивают, что их разработка отражает насущный мировой спрос на средства для противодействия БПЛА.

GLADIUS MAX позволяет точно поражать низколетящие воздушные цели, в частности, вертолёты и беспилотники. В качестве основного орудия была выбрана автоматическая пушка VENOM LR калибра 30х113mm, способная поражать цель осколочно-фугасными и неконтактными взрывателями. Помимо этого, модуль оснащён радаром ELTA и электрооптической системой прицеливания с тепловизором.

EVPÚ Defence акцентируют внимание на своём преимуществе перед аналогичными продуктами из Израиля (Rafael Samson) и Норвегии (Kongsberg Protector), поскольку GLADIUS MAX обладает большей модульностью и более точной системой наведения. При этом модуль можно эффективно применять как в городских условиях, так и на открытой местности. Он также соответствует доктринам НАТО, указывающим важность модульной и мобильной обороны.

В чешской компании не раскрывают стоимость системы, но утверждают, что она будет конкурентоспособной с ведущими решениями данного класса. Компания ведёт переговоры о продаже систем в страны Центральной Европы и Ближнего Востока.