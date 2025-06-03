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Nacvark
Reuters: Иран готовится отказаться от предложения США по ядерной сделке
Несмотря на пять раундов переговоров, не по всем пунктам соглашения есть консенсус.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Иран готовится отклонить предложение Соединённых Штатов Америки об ограничении иранского ядерного арсенала в обмен на снятие санкций. По данным издания, Тегеран готовит отрицательный ответ, который будет воспринят Вашингтоном как отказ от предложения.

В Тегеране не приемлют предложенный Вашингтоном вариант соглашения из-за пункта, устанавливающего для Ирана полный запрет на обогащение урана. Несмотря на пять проведённых раундов переговоров, американские власти не смягчили свою позицию и требуют от Тегерана демонтировать все обогатительные мощности, чтобы гарантировать невозвращение к созданию ядерного оружия.

Иранские власти считают такое требование недопустимым, поскольку Иран хочет сохранить право на обогащение урана в мирных целях. В Вашингтоне же привержены следующей позиции: только полное прекращение обогащения урана может гарантировать отказ от создания ядерного оружия.

Есть и другой нюанс — санкционная политика Вашингтона. Иранские власти требуют снятие всех санкций, когда американское правительство настаивает на их поэтапном ослаблении.

Ранее в Министерстве иностранных дел Ирана уже говорили, что Соединённые Штаты Америки не разъяснили на переговорах механизм, по которому будут сниматься санкции.

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#сша #иран
Источник: reuters.com
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