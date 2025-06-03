Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Иран готовится отклонить предложение Соединённых Штатов Америки об ограничении иранского ядерного арсенала в обмен на снятие санкций. По данным издания, Тегеран готовит отрицательный ответ, который будет воспринят Вашингтоном как отказ от предложения.
В Тегеране не приемлют предложенный Вашингтоном вариант соглашения из-за пункта, устанавливающего для Ирана полный запрет на обогащение урана. Несмотря на пять проведённых раундов переговоров, американские власти не смягчили свою позицию и требуют от Тегерана демонтировать все обогатительные мощности, чтобы гарантировать невозвращение к созданию ядерного оружия.
Иранские власти считают такое требование недопустимым, поскольку Иран хочет сохранить право на обогащение урана в мирных целях. В Вашингтоне же привержены следующей позиции: только полное прекращение обогащения урана может гарантировать отказ от создания ядерного оружия.
Есть и другой нюанс — санкционная политика Вашингтона. Иранские власти требуют снятие всех санкций, когда американское правительство настаивает на их поэтапном ослаблении.
Ранее в Министерстве иностранных дел Ирана уже говорили, что Соединённые Штаты Америки не разъяснили на переговорах механизм, по которому будут сниматься санкции.