Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, чьи слова приводит издание ТАСС, заявил, что Соединённые Штаты Америки до сих пор не предоставили Тегерану гарантии снятия санкций в рамках ядерной сделки.
По его словам, американские власти должны были разъяснить, каким образом будут сниматься американские санкции и как быстро.
Эсмаил Багаи подчёркивает, что иранские власти хотят не допустить ситуации, при которой они подпишут ядерную сделку, а американские санкции против большинства секторов экономики Ирана продолжат действовать. Такая ситуация прослеживалась во время прошлой ядерной сделки, поскольку вступивший в должность американского президента Дональд Трамп счёл её несоответствующей национальным интересам Соединённых Штатов Америки, а в 2018 году вовсе аннулировал обязательства Вашингтона, продолжив политику санкционного давления.
Как известно, суть обсуждаемой ядерной сделки заключается в том, что Иран ограничит свою ядерную программу, а Соединённые Штаты Америки начнут поэтапно снимать все введённые санкции. На текущий момент страны продолжают консультации в виду разногласий относительно обогащения иранского урана: в Вашингтоне требуют демонтировать обогатительные мощности, а в Тегеране настаивают на их сохранении.