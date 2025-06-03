Об этом сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, чьи слова приводит издание ТАСС, заявил, что Соединённые Штаты Америки до сих пор не предоставили Тегерану гарантии снятия санкций в рамках ядерной сделки.

По его словам, американские власти должны были разъяснить, каким образом будут сниматься американские санкции и как быстро.

Эсмаил Багаи подчёркивает, что иранские власти хотят не допустить ситуации, при которой они подпишут ядерную сделку, а американские санкции против большинства секторов экономики Ирана продолжат действовать. Такая ситуация прослеживалась во время прошлой ядерной сделки, поскольку вступивший в должность американского президента Дональд Трамп счёл её несоответствующей национальным интересам Соединённых Штатов Америки, а в 2018 году вовсе аннулировал обязательства Вашингтона, продолжив политику санкционного давления.

Как известно, суть обсуждаемой ядерной сделки заключается в том, что Иран ограничит свою ядерную программу, а Соединённые Штаты Америки начнут поэтапно снимать все введённые санкции. На текущий момент страны продолжают консультации в виду разногласий относительно обогащения иранского урана: в Вашингтоне требуют демонтировать обогатительные мощности, а в Тегеране настаивают на их сохранении.