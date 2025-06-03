Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
США не предоставили Ирану гарантии снятия санкций в рамках ядерной сделки
Об этом сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, чьи слова приводит издание ТАСС, заявил, что Соединённые Штаты Америки до сих пор не предоставили Тегерану гарантии снятия санкций в рамках ядерной сделки.

По его словам, американские власти должны были разъяснить, каким образом будут сниматься американские санкции и как быстро.

Эсмаил Багаи подчёркивает, что иранские власти хотят не допустить ситуации, при которой они подпишут ядерную сделку, а американские санкции против большинства секторов экономики Ирана продолжат действовать. Такая ситуация прослеживалась во время прошлой ядерной сделки, поскольку вступивший в должность американского президента Дональд Трамп счёл её несоответствующей национальным интересам Соединённых Штатов Америки, а в 2018 году вовсе аннулировал обязательства Вашингтона, продолжив политику санкционного давления.

Как известно, суть обсуждаемой ядерной сделки заключается в том, что Иран ограничит свою ядерную программу, а Соединённые Штаты Америки начнут поэтапно снимать все введённые санкции. На текущий момент страны продолжают консультации в виду разногласий относительно обогащения иранского урана: в Вашингтоне требуют демонтировать обогатительные мощности, а в Тегеране настаивают на их сохранении.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#сша #иран
Источник: tass.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Mafia: The Old Country и Hell is Us потребуют GPU с 12 ГБ VRAM для не минимальных настроек
16
NVIDIA RTX Pro 6000 стала самой быстрой игровой видеокартой, обойдя GeForce RTX 5090 на 14%
7
В России построят новый станкостроительный завод площадью 100 тысяч квадратных метров
1
Хакер полностью удалил защиту Denuvo из Sonic Origins
3
Пиратам удалось взломать последние части Call of Duty
1
TSMC начнёт массово выпускать чипы для NVIDIA в Аризоне только к концу года
+
В Москве напротив ЗИЛа возведут новый небоскреб
+
Banana Pi представила новый одноплатный компьютер BPI-R4 Pro на базе MediaTek MT7988A
2
Длина самого большого джета сверхмассивной черной дыры превышает размеры нашей галактики в 2 раза
+
Строительство крупного порта на Северо-Западе России завершится в 2027 году
+
Находясь под санкциями около шести лет, Huawei вложилась более чем в 60 китайских компаний
+
Galaxy Tab S11 Ultra получит усиленную батарею и может выйти с задержкой
1
GeForce GTX 970 с GPU от GTX 980 и 8 ГБ памяти оказалась в 2,7 раза быстрее оригинальной GTX 970
1
Thunderobot выпустила умные очки Aura AI с камерой 12 МП и переводчиком в реальном времени
+
Выпущен дистрибутив LinuxFX визуально идентичный Windows 11
1
Samsung готовится расширить список устройств с поддержкой бета-версии One UI 8 на базе Android 16
+
Южная Корея представила автономную реактивную систему залпового огня Hanwha
+
Тестируемая AMD топовая RX 9800 XT имеет до 32 ГБ памяти GDDR7 и может соперничать с RTX 5080 Super
3
Hell Is Us требует RTX 4090 для игры в разрешении 4K при 30 к/с с ультра настройками
+
Vivo выпустила смартфоны Jovi V50 и V50 Lite с чипсетами Snapdragon 7 Gen 3 и Dimensity 6300
+

Популярные статьи

Почему не стоит выкидывать на мусорку старую электронику и как на этом заработать
10
Краткий обзор игры Deadzone: Rogue (ранний доступ)
+
Итоги гоночного уик-энда 31 мая - 1 июня
+
Обзор ситуации с "Леста игры" и российской системы
51
Как я организовал бэкап важных файлов на своем игровом компьютере — просто, быстро и надежно
17
Топ 5 мифов о консолях Xbox и PlayStation, тиражируемых в нижнем интернете
5
История Serious Sam: от The First Encounter и проекта Fusion до Siberian Mayhem и наших дней
19

Сейчас обсуждают

Ильшат Гарипов
01:53
За 40 ярдов в рублях завод не построишь 100тыс кв метров.Ерунду пишешь,это не завод.
В России построят новый станкостроительный завод площадью 100 тысяч квадратных метров
Dark_Cloud
00:40
любая чума лучше той залупы, что у вас там на украине вашей засела и поезда с детьми взрывает на день защиты детей так что не лепи, Лепилкин погань ты мразотная, а не Лепилкин
Для прекращения огня Россия предлагает прежде всего полный вывод ВСУ из РФ
HarryCartman
00:37
А как без драйверов вообще возможно хотя бы запустить игру? Не говоря уж про хоть какой то фпс.
NVIDIA RTX Pro 6000 стала самой быстрой игровой видеокартой, обойдя GeForce RTX 5090 на 14%
Dark_Cloud
00:36
Даже ABXY криво скопировали потому что надо АБЭЮ
Российский прототип игровой приставки показали на конференции ЦИПР
Квантовое Пиво
00:26
Эти тупые не домуют что виндовс не только цифры релизы но и дизайнч
В Hardware Unboxed раскритиковали AMD за попытку оправдать выпуск видеокарт с 8 ГБ VRAM
swr5
00:26
Поставил на свой ноут от ASUS Fedora 42, а вшивая винда идет лесом.
В Hardware Unboxed раскритиковали AMD за попытку оправдать выпуск видеокарт с 8 ГБ VRAM
Дато Нижегородский
00:26
Вся Запорожская область осталась без электричества после атаки ВСУ Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждено высоковольтное оборудо...
Для прекращения огня Россия предлагает прежде всего полный вывод ВСУ из РФ
Дато Нижегородский
00:23
❗️В результате атаки вражеских БПЛА часть Херсонской области также осталась без электроснабжения Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что осколками сбитых беспилотников ВСУ поврежде...
Для прекращения огня Россия предлагает прежде всего полный вывод ВСУ из РФ
Виктор Лепилкин
00:19
Всё для народа
Тарифы на такси могут вырасти на 30% из-за закона о локализации
Виктор Лепилкин
00:13
Наблюдатели за переговорами свидетельствуют, что диалог с русской делегацией напоминает попытку установления контакта с бациллами чумы. Чума абсолютно уверена в своем биологическом праве распространя...
Для прекращения огня Россия предлагает прежде всего полный вывод ВСУ из РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем