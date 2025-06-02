Об этом сообщил министр обороны страны Джон Хили.

Министр обороны Великобритании Джон Хили, чьи слова приводит издание Bloomberg, заявил, что Лондон планирует инвестировать 15 миллиардов фунтов стерлингов (около двадцати миллиардов долларов) в программу по строительству до двенадцати современных подводных лодок. Отмечается, что решение принято в рамках интересов трёхстороннего союза AUKUS (Великобритания, США и Австралия) в Индо-Тихоокеанском регионе.

Новые подлодки должны прийти на замену субмаринам класса «Астьют» не раньше 2030 года. Примечательно, что в стране ещё достраивают подлодки данного класса, но уже ищут им замену.

Британский министр подчёркивает, что соответствующие планы будут изложены в ожидаемой правительственной стратегии в области обороны. Решение об увеличении подводного флота Лондон связывает с нарастающей угрозой со стороны России. По мнению Хили, новые подлодки сделают Великобританию как безопасней у себя в акватории, так и сильней за её пределами.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер анонсировал крупнейший план перевооружения страны за последние десятилетия. Он предусматривает множество решений в области обороны, о которых станет известно после обнародования правительственной стратегии.