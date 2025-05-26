Американские власти пытаются договориться с ХАМАС.

Израиль продолжает вводить в сектор Газа новые подразделения, где уже задействованы все пехотные и бронетанковые бригады. Израильские военные также продолжают обстреливать анклав, готовясь к полномасштабной наступательной операции для его оккупации.

Издание The Jerusalem Post, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Соединённые Штаты Америки просят Тель-Авив отложить наступательную операцию, чтобы иметь возможность достичь какого-либо соглашения с ХАМАС дипломатическим путём.

По данным издания, американские власти продолжают вести непрямые переговоры с ХАМАС через арабских посредников. В то же время израильская делегация покинула Катар сразу после того, как палестинское движение отвергло предложение о временном прекращении огня.

The Jerusalem Post напоминают, что израильские власти ясно дали понять о намерениях сохранять контроль над всеми районами, которые будут взяты под контроль. Израильская армия не будет выводить свои войска с сектора Газа в рамках каких-либо соглашений о временном прекращении огня, как это было ранее. В Тель-Авиве рассматривают только возможность двухмесячного перемирия в обмен на освобождение 10 пленных, что было предложено Стивом Уиткоффом, но отклонено ХАМАС.