Они готовятся к наступательным операциям против ХАМАС.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) развернула в секторе Газа все пехотные и бронетанковые подразделения, готовясь к дальнейшим наступательным операциям против ХАМАС в рамках миссии «Колесницы Гидеона». Об этом сообщает издание The Times of Israel.

По данным издания, сейчас на постоянной основе в анклаве размещены:

Пехотные бригады «Голани», «Гивати», «Нахаль», «Кфир», «Оз Коммандо» (спецназ) и «Цанханим» (десантники);

Бронетанковые бригады «Иквот ха-Барзель», «Барак» и «Саар ми-Голан»;

Небольшое количество резервных подразделений.

Отмечается, что израильские власти предупреждали палестинское движение о готовности продолжать наступление на их силы, пока они не согласятся пойти на новую сделку, предусматривающую освобождение пленных.

Ранее в ЦАХАЛ сообщали о дислоцированных в секторе Газа пяти дивизиях, насчитывающих десятки тысяч человек. Как известно, в рамках двухмесячного прекращения огня Тель-Авив отдал приказ о выводе своих войск практически со всех палестинских территорий. После того, как ХАМАС отказались выполнять условия соглашения и переходить к следующему этапу сделки, израильские власти приступили к планированию новых наступательных операций.