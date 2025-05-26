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Nacvark
Трамп допустил введение новых санкций против России из-за обстрелов Украины
Американский президент недоволен участившимися обстрелами.

Вчера украинские власти сообщили о массированном обстреле территорий Украины, включая Киев. Владимир Зеленский выразил недовольство в адрес Соединённых Штатов Америки из-за отсутствия реакции на обстрелы, подчеркнув, что американское руководство таким поведением поощряет действия Москвы.

Американский президент Дональд Трамп, чьи слова приводит издание Reuters, во время посадки в аэропорту Морристаун для возвращения в Белый дом после выходных, прокомментировал участившиеся российские обстрелы, заявив, что недоволен происходящим. Политик подчеркнул, что ему всегда удавалось ладить с российским коллегой Владимиром Путиным, но ситуация изменилась и он не понимает почему. Трамп допустил введение дополнительных санкций против России, учитывая участившиеся обстрелы украинских территорий.

Ранее в Сенате говорили о готовности инициировать голосование по введению новых санкций против России, если Москва выдвинет нереалистичные условия для прекращения огня с Украиной. При этом в Белом доме до этого говорили, что не могут контролировать или сдерживать Конгресс в его решениях. Российские власти обещают уже в ближайшие дни представить свои условия для установления всеобъемлющего прекращения огня с Украиной.

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#россия #украина #сша #дональд трамп
Источник: reuters.com
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