Сенаторы готовы решением 81 из 100 голосов поддержать усиление санкций, если Россия представит нереалистичные условия для прекращения огня.

На сайте сенатора Ричарда Блюменталя, поддержавшего законопроект Линдси Грэма об усилении санкций против России, опубликовано совместное заявление от лица 81 соавтора инициативы, в котором американские парламентарии озвучили условия для введения новых санкций против России.

Отмечается, что новые санкции будут введены только в том случае, если Россия откажется вести добросовестные переговоры с Украиной. Сенаторы напоминают, что ранее государственный секретарь Марко Рубио говорил о согласии России предоставить свои условия для всеобъемлющего прекращения огня уже в ближайшие несколько дней. В Сенате подозревают, что условия особо не будут отличаться от тех, которые озвучивались ранее.

Если предположения сенаторов подтвердятся, в Сенат внесут на голосование законопроект об усилении американских санкций. Акцентируется внимание на том, что санкции способны лишить Россию доходов от торговли, поскольку санкционный пакет предусматривает решительные меры, в частности, по установлению 500-процентных пошлин на импорт из тех стран, которые закупают дешёвую российскую нефть, газ, уран и другую продукцию. Учитывая потенциальные убытки таких стран из-за 500-процентных американских тарифов, они могут пересмотреть импорт в пользу более дорогих, но не российских энергоносителей.

Ранее Марко Рубио уже объяснял, что Белый дом не может блокировать или контролировать решения Сената. Он также предположил, что если Грэму удалось заручиться двухпартийной поддержкой в Сенате, то он, вероятнее всего, обеспечит большинство голосов и в Палате представителей.