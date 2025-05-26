Предполагается, что европейские страны обсудят новые меры против страны, если израильская армия продолжит наступление в секторе Газа.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, чьи слова приводит издание ABC (испанское СМИ), заявил, что более 20 стран-участников Европейского союза проведут встречу в Мадриде, где постараются заложить основу для завершения палестино-израильского конфликта.

Испанский министр подчеркнул, что Европейский союз может предпринять меры против Израиля, в частности, пересмотрев соглашение о торговле со страной, заодно введя индивидуальное эмбарго на поставки оружия израильской армии. Помимо этого, не исключается введение персональных санкций, в частности, против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Альбарес считает, что Израиль должен отказаться от проведения наступательных операций в секторе Газа, чтобы избежать санкций. Акцентируется внимание на важности полного снятия блокады с поставок гуманитарной помощи в анклав, с последующей передачей этого процесса под контроль Организации Объединённых Наций. Сейчас поставки гуманитарных грузов контролирует Израиль, чтобы не допустить получение ХАМАС доступа к распределению помощи.

Хосе Мануэль Альбарес заключил, что нет альтернативы созданию двух равных государств, Палестине и Израилю, которые будут сосуществовать вместе. Для достижения этой цели он видит главным партнёром Палестинскую национальную администрацию, которая должна получить власть над новым государством.

Ранее издание Axios писало о возможности признания Францией государственности Палестины. В Европе критикуют Израиль из-за новых наступлений и блокады гуманитарной помощи.