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Nacvark
Axios: Франция обсудит с Саудовской Аравией возможность признания государства Палестина
Европейские правительства всё больше недовольны активизацией военных действий Израиля в секторе Газа.

В отличие от Соединённых Штатов Америки, в странах Европы не так однозначно воспринимают действия Израиля в секторе Газа. Европейские страны хоть и признают право израильского государства на самооборону, но поддержка израильских действий ослабевала с каждым новым наступлением и блокадой гуманитарной помощи. Неделю назад лидеры Великобритании, Франции и Германии обратились к Израилю с призывом остановить наступление и снять ограничения на гуманитарную помощь, иначе Европа предпримет ответные меры. Израильские власти призыв отвергли, подчеркнув, что если они остановятся, ХАМАС повторит своё вторжение, подобное 7 октября 2023 года.

Издание Axios, ссылаясь на собственные источники, пишет, что уже в июне Франция совместно с Саудовской Аравией обсудит вопрос о «двух государствах», то есть возможность официального признания государства Палестина. Эмманюэль Макрон ранее допускал признание Палестинцы, но подчёркивал, что это должно произойти «не на эмоциях».

Axios напоминают, что во вторник 17 из 27 стран Европейского союза поддержали предложение Нидерландов о пересмотре соглашения о торговле между сообществом и Израилем. В Тель-Авиве обвинили Европу в антисемитизме, но всё же пошли на определённые уступки под международным давлением, сняв блокаду гуманитарной помощи в анклаве. В материале издания приводят слова министра иностранных дел Гидеона Сараа, который предупреждал израильское правительство, что решение о блокаде гуманитарной помощи не уничтожит ХАМАС, но оттолкнёт союзников, в конечном итоге вынудив Израиль отступить.

«Именно это и произошло. Это была огромная ошибка, и она была совершена в основном из внутриполитических соображений», - прокомментировал сложившиеся обстоятельства Саар.

Впрочем, в Израиле пользуются молчаливым одобрением своих действий со стороны Соединённых Штатов Америки, после того, как ХАМАС сорвали достигнутые в январе договорённости. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху подтвердил намерения вести боевые действия до тех пор, пока не будет исполнен американский план с депортацией палестинцев и восстановлением сектора Газа.

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#израиль #франция #палестина #саудовская аравия
Источник: axios.com
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