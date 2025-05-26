Учитывая данную информацию, на вооружении украинской армии как минимум двадцать западных истребителей.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в эфире WNL op Zondag заявил, что уже сегодня, 26 мая 2025 года, его страна исполнит взятые на себя обязательства по поставке Украине 24 американских истребителей F-16, отправив последнюю партию самолётов. Примечательно, что до этого момента Амстердам не разглашал информацию о поставках до момента прибытия самолётов в страну. Однако теперь есть конкретный срок доставки - текущая неделя.

По словам нидерландского министра, для Европы является важным продолжать оказывать военную помощь Украине и усиливать давление на Россию. Он добавил, что Нидерланды также продолжают обучать украинских пилотов и технический персонал на F-16, делиться своими военными доктринами, чтобы страна могла обрести современные вооружённые силы, соответствующие стандартам НАТО.

В августе 2024 года Украина получила первые истребители F-16. В поставках принимают участие Нидерланды, Дания и Бельгия. Всего стране обещано около 80 самолётов, а учитывая, что Амстердам вскоре исполнит свои обязательства, на вооружении украинских военно-воздушных сил есть уже как минимум двадцать истребителей. Официально неизвестно, какое количество F-16 на вооружении Украины.