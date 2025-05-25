Об этом пишет как издание The Washington Post, так и сообщает сам бизнесмен в X.

Ещё в прошлом году стало известно, что американский бизнесмен Илон Маск получит должность в администрации Дональда Трампа, возглавив Департамент по эффективности правительства (DOGE). Американский президент неоднократно хвалил бизнесмена за работу в правительстве, в то время как его бизнес-деятельность отходила на второй план, а стоимость крупнейшего актива - акций Tesla - обрела стремительный курс на падения.

Илон Маск решил уйти из американской политики из соображений безопасности, критики со стороны общественности и трудностей в бизнесе. Об этом сообщает издание The Washington Post, подчёркивая, что бизнесмен был удивлён тем, какая возникла негативная реакция против него лично и его компаний. Теперь миллиардер будет больше внимания уделять Tesla и SpaceX.

Маск фактически подтвердил данную информацию постом в социальной сети X, где написал, что возвращается к круглосуточной работе и ночёвкам в офисах, серверных и заводских помещениях. По его словам, он должен быть очень сосредоточен на xAI, Tesla, плюсом ко всему ожидается запуск Starship уже на следующей неделе. Бизнесмен упомянул недавние перебои в работе социальной сети X, признав, что необходимо предпринять операционные улучшения, поскольку система аварийного переключения не сработала.

На момент мая 2025 года сообщалось о падении общей стоимости активов Илон Маска на более чем 130 миллиардов долларов. При таких тенденциях бизнесмен рискует лишиться своего статуса богатейшего человека на планете.