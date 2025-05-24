Европейские страны продают 20% своих товаров в США, поэтому пошлины снизят ВВП сообщества на 0,5%.

Как известно, американский президент Дональд Трамп в категоричной форме известил Европейский союз (ЕС) о неминуемости 50-процентных пошлин на импорт европейских товаров, подчеркнув, что его больше не интересует торговое соглашение. Издание Financial Times пришло к выводу, что анонсированные пошлины приведут экономику европейских стран к рецессии: суммарное ВВП стран ЕС упадёт на 0,5%.

В материале издания напоминают, что Соединённые Штаты Америки являются крупнейшим рынком для сбыта европейских товаров. Доля американского рынка для экспортируемой ЕС продукции составляет более 20% и оценивается в 530 миллиардов долларов.

Financial Times назвали те отрасли, которые больше всего затронут американские пошлины:

Аэрокосмическая отрасль. В первую очередь удар будет нанесён по одному из ведущих экспортёров - Италии, которая производит детали для американской Boeing и французской Airbus. Не меньший ущерб понесёт Ирландия, чья компания Ryanair (бюджетные авиаперевозки по всей Европе), вынуждена будет задержать получение новых самолётов от Boeing из-за тарифов. Отмечается, что Ryanair уже ведут дебаты с Boeing по поводу того, кто возьмёт на себя новые расходы и в какой степени.

Фармацевтическая продукция. В 2024 году лекарства стали основным экспортируемым европейским товаром в Соединённые Штаты Америки: на американский рынок попали препараты из Европы общей стоимостью 80 миллиардов евро. В данном случае вред понесут обе стороны: Европа потеряет доходы из-за снижения конкурентоспособности, а в Соединённых Штатах Америки вырастут цены на и так дорогие лекарства. Многие американские компании разместили производственные мощности в Ирландии, где более комфортная система налогообложения, поэтому им придётся рассмотреть возможность возвращения производства в штаты.

Автомобильная промышленность. После того, как намерения Вашингтона вести торговое противостояние со всем миром стали ясны, руководители европейских компаний начали искать дополнительные источники дохода (например - производство автомобилей для армии), надеясь, что американское и европейское руководство договорятся. Сейчас Соединённые Штаты Америки взимают с импортируемых европейских автомобилей скромные пошлины в размере 2,5%, но новые 50-процентные тарифы ударят по таким производителям, как Volvo Cars, Mercedez-Benz и другим.

Ранее министр финансов Соединённых Штатов Америки Скотт Бессент уже выражал надежду на то, что предупреждения Дональда Трампа поспособствуют готовности Европейского союза идти на большие уступки в ходе переговоров. Впрочем, есть и другой сценарий, о котором упоминается в данном материале - Брюссель предпримет контрмеры.