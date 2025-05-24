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Nacvark
В США рассчитывают, что в ЕС пойдут на новые уступки в торговле из-за риска 50-процентных пошлин
Об этом сообщил министр финансов Скотт Бессент.

Вчера американский президент Дональд Трамп опубликовал пост в Truth Social, где заявил, что порекомендовал установить 50-процентные пошлины на импорт из Европейского союза. Американский президент в категоричной манере высказался относительно бессмысленности переговоров с европейским сообществом, придя к выводу, что торговый дефицит слишком велик, а союз изначально создавался с целью обогащения за счёт США.

Министр финансов страны Скотт Бессент, чьи слова приводит издание Reuters, объяснил позицию Трампу, подчеркнув, что американский президент считает текущие торговые предложения Европейского союза недостаточными. Он выразил надежду, что предупреждения о готовности ввести 50-процентные пошлины уже с 1 июня «зажгут огонь» в переговорах между Вашингтоном и Брюсселем.

Бессент добавил, что большинство американских торговых партнёров ведут переговоры добросовестно, в отличие от Европейского союза.

Несколько дней назад издание Bloomberg писало о том, что Европейский союз предоставил Соединённым Штатам Америки своё торговое предложение. По всей видимости, изложенные Брюсселем условия не устроили Вашингтон.

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#сша #евросоюз
Источник: reuters.com
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