В США сочли предложенные Брюсселем меры недостаточными, предупредив о 50-процентных пошлинах.

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, рассказало о содержании торгового предложения, которое Европейский союз сделал Соединённым Штатам Америки в рамках переговоров по снижению тарифов.

По данным издания, европейцы предложили американцам взаимно принять решение об отмене тарифов на промышленные товары и сделать рынок более доступным для американских сельскохозяйственных продуктов. Помимо этого, в Брюсселе предложили начать сотрудничать по судостроению, портовой инфраструктуре, а также наладить энергетическое партнёрство, охватывающее газ, нефть и уран.

Впрочем, Дональд Трамп был не удовлетворён такими уступками. Американский президент счёл продолжение переговоров бессмысленным, анонсировав 50-процентные пошлины на импорт из Европейского союза. Министр финансов Скотт Бессент позже объяснил, что Трамп счёл уступки Брюсселя недостаточными. Бессент выразил надежду, что пост Дональда Трампа «зажжёт огонь» в переговорах между Соединёнными Штатами Америки и Европейским союзом.

Однако, как пишет издание Bloomberg, первоначальное торговое предложение Вашингтона в Брюсселе охарактеризовали как «список нереалистичных и односторонних требований». Теперь не исключено, что Европейский союз вновь продолжит обсуждение торговых контрмер против импорта из Соединённых Штатов Америки.