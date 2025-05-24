Обе стороны работают над своими условиями, планируя найти консенсус в финальной версии документа.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва привержена договорённостям, которые были достигнуты на переговорах между украинской и российской делегациями в Стамбуле. Его слова приводят на сайте Министерства иностранных дел России.

По его словам, сейчас Киев и Москва работают над второй частью договорённостей, предусматривающих разработку обеими сторонами своих условий для достижения долгосрочного, всеобъемлющего и устойчивого урегулирования. Лавров добавил, что Россия передаст Украине свой документ после того, как стороны завершат обмен военнопленными.

Как известно, украинская и российская стороны проводят обмены пленными по формуле «1000 на 1000». В рамках вчерашнего обмена каждая из сторон вернула 390 человек (270 военнослужащих и 120 гражданских).

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига говорил о подготовке к встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. Помимо этого, украинский министр подтвердил ожиданием Киевом российских требований для всеобъемлющего прекращения огня. В Сенате США предупреждали, что если условия окажутся нереалистичными, сенаторы внесут на голосование законопроект о введении санкций, пользующейся абсолютной поддержкой парламентариев.