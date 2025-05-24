В Кремле официально такую возможность не подтверждали.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о работе Киева над проведением встречи между украинской и российской сторонами на уровне глав государств. Как известно, украинские власти изначально настаивали на том, что переговоры должны вестись между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, а не делегациями.

Украинский министр допустил, что встреча может быть организована в расширенном формате, предполагающем участие американского президента Дональда Трампа. Он также добавил, что в Киеве всегда настаивали на необходимости участия в переговорах представителей Европы.

Сибига подчеркнул, что никто из сторон не может выдвигать дополнительные условия для продолжения переговоров, поскольку на встрече в Стамбуле была чёткая договорённости о продолжении переговорного процесса. Помимо этого, он подтвердил ожидание Киевом конкретных предложений от России относительно установления всеобъемлющего прекращения огня.

В Кремле официально не подтверждали и не комментировали возможность продолжения переговорного процесса между Украиной и Россией на уровне глав государств.