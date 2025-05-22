Он считает ошибочным исключение России из G8.

Американский президент Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой, саркастично заявил, что решение об исключении России из «Большой восьмёрки» (G8) было «блестящим».

По его мнению, если бы Россия состояла в G8, было бы гораздо лучше. Американский президент объясняет, что участие Москвы в обсуждениях группы восьми могло бы не допустить российско-украинский конфликт. Трамп не забыл упомянуть, что если бы он был американским президентом, до военного конфликта ситуация аналогично не дошла бы.

Россия была исключена из состава G8 в 2014 году единогласным решением всех входивших в сообщество стран. Тогда страны группы семи сообщили о невозможности дальнейшего сотрудничества с Россией, пока российское руководство не изменит свою внешнюю политику.

Ранее Дональд Трамп уже комментировал возможность возвращения к формату G8, подчеркнув, что для этого сейчас не самое подходящее время, хотя решение об исключении России было «глупым». Тогда американский президент говорил о том, что возможность возвращения России в сообщество была упущена.