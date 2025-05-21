Об этом сообщают канадские власти, а также упоминал Дональд Трамп.

Дональд Трамп официально утвердил программу по разработке системы противоракетной обороны «Золотой купол» стоимостью 175 миллиардов долларов. Канада планирует присоединиться к проекту США по разработке «Золотого купола», в связи с чем премьер-министр Марк Карни и его команда проводят широкие обсуждения с американскими коллегами. Об этом сообщает местное издание CTV.

В Оттаве напоминают, что народ предоставил Карни решительный мандат на проведение переговоров с Вашингтоном для достижения новых всеобъемлющих договорённостей в сфере безопасности и экономике, включая проекты по укреплению обороноспособности и вооружённых сил страны, такие как «Золотой купол».

Сам Дональд Трамп во время своего выступления, также подтвердил намерения Канады участвовать в проекте по разработке системы противоракетной обороны: «Они хотят иметь защиту, поэтому, как обычно, мы помогаем Канаде».