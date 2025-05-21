Военные предоставили американскому президенту несколько вариантов, один из которых был принят.

Недавно издание CNN со ссылкой на собственные источники сообщало о готовности нескольких проектов по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол». Предполагалось, что стоимость проекта составит 500 миллиардов долларов, а американский президент Дональд Трамп в ближайшее время выберет, какой проект будет взят за основу.

Во время общения с журналистами Трамп сообщил о том, что одобрил проект по созданию противоракетной обороны общей стоимостью 175 миллиардов долларов. Пока в бюджете на эту цель выделено только 25 миллиардов долларов, о чём уже писало ранее CNN.

Американский президент утверждает, что «Золотой купол» обеспечит защиту Соединённым Штатам Америки от всех типов ракетного вооружения, включая угрозы с космоса.

Дональд Трамп рассчитывает, что Пентагону удастся запустить новую систему противоракетной обороны до 2029 года, когда его президентский срок подойдёт к концу.

Как известно, в Китае и России выступили против строительства «Золотого купола», поскольку это будет означать милитаризацию космоса. На прошедшей пресс-конференции Дональд Трамп отметил, что не обсуждал данный вопрос с Путиным, но обязательно вернётся к нему в подходящий момент.