Грузинский премьер напомнил о стратегической роли Тбилиси на фоне игнорирования его обращений Трампом и Вэнсом.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, чьи слова приводит издание ТАСС, вспомнил о партнёрстве его страны с Соединёнными Штатами Америки, указав на стратегически важную роль грузинской армии в миссиях в Ираке и Афганистане. По его словам, благодаря участию грузинских военных в миссиях на Ближнем Востоке Вашингтон сэкономил 2,5 миллиарда долларов.

Своё заявление Кобахидзе сделал на фоне игнорирования американским руководством обращения Тбилиси с предложением перезагрузить отношения Грузии и Соединённых Штатов Америки. Политик обращался с таким предложением как в официальном письме, так и делал публичное заявление, но ни Дональд Трамп, ни Джей Ди Вэнс не отреагировали на него.

При этом грузинский премьер подчеркнул, что реально оказанная Грузии помощь со стороны Соединённых Штатов Америки гораздо меньше, чем 2,5 миллиарда долларов. Политик сразу объясняет, что не считает финансирование от Агентства по международному развитию США (USAID) помощью, поскольку выделяемые средства тратились на «беспорядки в стране». Вероятнее всего, речь идёт о финансировании некоммерческих организаций (НКО).

Ираклий Кобахидзе добавил, что Соединённые Штаты Америки оказывали помощь Грузии только в 2008 - 2011 году, когда грузинское государство восстанавливалось после президентства Михаила Саакашвили.