В Вашингтоне не приемлют обогащения даже до низкого уровня, используемого в мирных целях.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио в интервью CBS News заявил, что Иран должен полностью отказаться от обогащения урана, демонтировав обогатительные установки. В Вашингтоне не приемлют обогащения урана даже до низкого уровня, используемого в мирных целях.

Глава американского внешнеполитического ведомства объясняет, что Тегеран никогда не должен овладеть ядерным оружием. Основная проблема обогащения в том, что если оно всё-таки продолжается, страна по-прежнему имеет возможность в конечном итоге обогатить уран до оружейного уровня. Он подчеркнул, что как раз таки из-за этого Дональд Трамп вышел из ядерной сделки, подписанной во время президентства Барака Обамы.

Марко Рубио напомнил, что Соединённые Штаты Америки могут военным путём лишить Иран возможности обогащать уран. Однако Дональд Трамп считает себя «строителем, а не бомбардировщиком», поэтому приоритетным является заключение соответствующих договорённостей дипломатическим путём. Рубио выразил надежду, что Тегеран пойдёт по предложенному Вашингтону пути, избежав негативных последствий. Чиновник заключил, что конечная цель ядерной сделки - иметь Иран, у которого нет ядерного оружия и возможности угрожать соседним странам, особенно Израилю.

В то же время Тегеран настаивает на том, что они должны иметь право обогащать уран под международным контролем. Иранские власти согласны вывезти из страны высокообогащённый уран, но полностью не откажутся от его обогащения.