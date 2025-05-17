Западные компании поставляли украинской армии непригодное оружие или вовсе не доставляли его.

Украина потеряла около 770 миллионов долларов, выплачивая иностранным компаниям средства за поставку оружия, которое в конечном итоге украинская армия не получила. Об этом сообщает издание Financial Times, ссылаясь на полученные конфиденциальные документы и разговоры с украинскими чиновниками.

По данным издания, с 2022 года Киев потратил сотни миллионов долларов бюджетных средств на поставки оружия, которое не было доставлено вовсе или прибыло в непригодном для эксплуатации состоянии.

В пример Financial Times приводят американскую компанию Cook's OTL Imports, производящую боеприпасы в штате Аризона. В ноябре 2022 года компания получила аванс в размере 19 миллионов долларов при общей стоимости контракта 55 миллионов долларов. Однако компания так и не поставила украинской армии боеприпасы, отвергнув обвинения в свой адрес. Украинские власти не смогли вернуть потраченные средства, несмотря на выигранное в суде дело.

Financial Times акцентируют внимание на том, что Украина приходилось заключать контракты с малоизвестными поставщиками и платить им кратно больше средств из-за резко взлетевшего спроса на оружие, особенно - на боеприпасы. Таким образом, за три года Киев обманули на 770 миллионов долларов, при условии, что в ежегодном бюджете предусматривалось от 6 до 8 миллиардов долларов на закупку иностранного вооружения.