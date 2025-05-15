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Nacvark
МИД Украины Сибига встретился в Турции с представителями США для координации переговорной позиции
На встрече присутствовали госсекретарь США Марко Рубио и сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (является одним из представителей Киева на переговорах с Россией в Стамбуле) на своей странице в социальной сети X сообщил о встрече с представителями Соединённых Штатов Америки, чтобы поделиться видением Владимира Зеленского относительно урегулирования российско-украинского конфликта, скоординировать позиции и обсудить логику дальнейших шагов, сопоставив подходы Вашингтона и Киева.

Судя по опубликованной фотографии, на встрече присутствовал государственный секретарь Марко Рубио, а также сенатор-республиканец Линдси Грэм, являющийся автором нового санкционного пакета против России.

Украинский министр подтвердил приверженность Украины мирным усилиям Дональда Трампа, поблагодарив Соединённые Штаты Америки за участие в переговорном процессе. Он подчеркнул готовность Киева развивать сотрудничество конструктивным и взаимовыгодным образом.

Андрей Сибига добавил, что Москва должна ответить взаимностью на конструктивные шаги Киева, но, как он считает, этого пока не произошло.

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#украина #сша #турция #рубио #сибига #грэм
Источник: x.com
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