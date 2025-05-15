Американский президент обвиняет южноафриканскую страну в дискриминации белого населения.

Не так давно американский президент Дональд Трамп критиковал Южно-Африканскую Республику (ЮАР) за новое законодательство, которое предусматривает возможность для правительства конфисковать земли населения без объяснения причины и предоставления компенсации. Политик считает, что данный закон направлен против белого населения, из-за чего приостановил все программы оказания поддержки Йоханнесбургу.

Издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Дональд Трамп поручил правительственным органам приостановить подготовку к саммиту G20, который пройдёт в Йоханнесбурге уже в ноябре. Политик на своей странице в социальной сети Truth Social уже намекал на возможный отказ Соединённых Штатов Америки от присутствия на саммите, подчёркивая, что Вашингтон не может участвовать в обсуждениях, где главной темой якобы будет «конфискация земель».

По данным издания, соответствующее решение принято Советом национальной безопасности при Белом доме после нескольких публичных заявлений Дональда Трампа. Ранее стало известно о том, что в Соединённые Штаты Америки прибыли беженцы-африканеры из ЮАР, которым предоставили политическое убежище.