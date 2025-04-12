Американский президент возмущён южноафриканским законодательством, которое, по его мнению, содержит признаки расовой дискриминации.

Американский президент Дональд Трамп разместил на своей странице в социальной сети Truth Social пост, в котором усомнился в визите представителей Соединённых Штатов Америки на встречу «Группы двадцати» (G20), которая состоится с 21 по 22 ноября в Йоханнесбурге (Южная Африка).

Трамп обвиняет Преторию в том, что она «отбирает землю у белых фермеров», а средства массовой информации умалчивают о таких ситуациях. Он не видит смысла в визите американской делегации на саммит G20 в Южной Африке, где основными темами, по его мнению, станет «конфискация земли и генцоцид».

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Дональд Трамп напомнил о своём решении приостановить всю помощь, оказываемую Южно-Африканской Республике. На такой шаг американский президент пошёл из-за принятого Преторией закона, позволяющего южноафриканскому правительству конфисковать частную собственность африканеров (европеоидное население в Африке) без компенсации. Трамп считает, что установленное в республике законодательство нарушает права граждан, ведь для конфискации имущества южноафриканским властям не нужны конкретные причины. Его позицию разделяет Илон Маск, родившийся в Южной Африке.