Им предоставили статус беженцев, несмотря на приостановленные Трампом программы миграции.

Американский президент Дональд Трамп неоднократно критиковал Южно-Африканскую Республику (ЮАР) за законодательство, обвиняя страну в дискриминации белого населения, в частности, африканеров, которые являются потомками колонистов.

В Соединённых Штатах Америки приняли первую группа беженцев из Южной Африки, уехавших в штаты по новой программе. Об этом сообщает Государственный департамент на своей странице в социальной сети X.

По приглашению Дональда Трампа в штаты прибыли 49 белых южноафриканских беженцев, которые посчитали, что их преследуют на родине. В Государственном департаменте подчеркнули, что поддерживают белое население, спасающееся от «преследования в родной Южной Африке». Отмечается, что большая часть прибывших беженцев являются бывшими владельцами бизнеса и фермеров, которые построят лучшее будущее для себя и своих детей в Соединённых Штатах Америки.

Примечательным в этой ситуации является то, что Соединённые Штаты Америки предоставили африканерам статус беженцев, несмотря на отмену Дональдом Трампом многих программ для миграции с последующей депортацией мигрантов. Американские власти с радостью принимают белых мигрантов из ЮАР, но при этом не поступают так по отношению к другим народам, бежавшим из своих стран из-за боевых действий или преследования.