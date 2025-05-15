Чиновники объясняли Зеленскому, что согласие Украины на переговоры вынудит Россию выполнить своё обещание, тем самым приблизив конфликт к урегулированию.

Издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники, пишет, что после того, как российский президент Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле, Владимир Зеленский планировал отвергнуть предложение.

По словам источника издания в лице украинского чиновника, Зеленский не видел смысла ехать на переговоры в Турцию и даже отправлять на них украинскую делегацию. Однако американские и европейские чиновники, включая специального представителя американского президента Стива Уиткоффа, смогли убедить Зеленского отправить на переговоры в Стамбуле хотя бы делегацию, в которую войдёт руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и другие чиновники.

Уиткофф пытался объяснить, что если Киев отправит свою делегацию, а Москва ответит отказом - это выставит её не в лучшем свете. В то же время, участие обеих сторон в прямых переговорах приближает российско-украинский конфликт к урегулированию.

Предполагается, что переговоры в Стамбуле пройдут уже сегодня - 15 мая 2025 года. Известен состав делегаций Украины, России и Соединённых Штатов Америки.