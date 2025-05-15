На сайте Кремля обнародован список дипломатов, которые будут представлять Россию на переговорах с Украиной в Стамбуле:
- помощник российского президента Владимир Мединский (глава делегации);
- заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин;
- начальник Главного управления Генерального штаба Игорь Костюков;
- заместитель министра обороны Александр Фомин.
Официальной список делегации Украины пока не был обнародован. Тем не менее, известно, что в Турцию вылетели следующие украинские чиновники, которые, вероятнее всего, примут участие в переговорах:
- руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак;
- заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква;
- министр иностранных дел Андрей Сибига;
- министр обороны Рустем Умеров;
На переговорах также будут присутствовать представители Соединённых Штатов Америки - специальный представитель американского президента Стив Уиткофф и государственный секретарь, исполняющий обязанности советника американского президента по вопросам национальной безопасности, Марко Рубио.
Ожидается, что первый раунд переговоров между украинской и российской делегациями пройдёт уже сегодня - 15 мая 2025 года. Прошлые прямые переговоры состоялись три года назад.