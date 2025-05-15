Путин официально утвердил состав делегации. Информация об украинских делегатах опирается на списки тех, кто вылетел в Турцию.

На сайте Кремля обнародован список дипломатов, которые будут представлять Россию на переговорах с Украиной в Стамбуле:

помощник российского президента Владимир Мединский (глава делегации);

заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин;

начальник Главного управления Генерального штаба Игорь Костюков;

заместитель министра обороны Александр Фомин.

Официальной список делегации Украины пока не был обнародован. Тем не менее, известно, что в Турцию вылетели следующие украинские чиновники, которые, вероятнее всего, примут участие в переговорах:

руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак;

заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква;

министр иностранных дел Андрей Сибига;

министр обороны Рустем Умеров;

На переговорах также будут присутствовать представители Соединённых Штатов Америки - специальный представитель американского президента Стив Уиткофф и государственный секретарь, исполняющий обязанности советника американского президента по вопросам национальной безопасности, Марко Рубио.

Ожидается, что первый раунд переговоров между украинской и российской делегациями пройдёт уже сегодня - 15 мая 2025 года. Прошлые прямые переговоры состоялись три года назад.