Американский президент был готов принять участие в переговорах, если в них примет участие Путин.

Дональд Трамп допускал, что во время своего ближневосточного турне может изменить график и совершить визит в Турцию, где состоятся переговоры между Украиной и Россией. Американский президент рассчитывал, что его российский коллега Владимир Путин согласится посетить Стамбул, где также будет присутствовать Владимир Зеленский. Политик до последнего не отказывался от возможности посетить Турцию.

После обнародования состава российской делегации, Дональд Трамп отказался от визита в Турцию для участия в российско-украинских переговорах в Стамбуле. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на источник в лице американского чиновника (цитата Sky News).

Как известно, в Кремле обнародовали список российской делегации на переговорах в Стамбуле. Известен и предварительный состав украинской делегации, полагаясь на список чиновников, которые вылетели в Турцию. Владимир Зеленский также вылетел в Турцию, но пока непонятно, примет ли он участие в переговорах или ограничится встречей с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.