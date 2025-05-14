Генерал Грегори Гийо считает такой сценарий возможным в случае эскалации российско-украинского конфликта.

Командующий Северным командованием Армии Соединённых Штатов Америки (NORTHCOM) Грегори Гийо, чьи слова приводит издание ТАСС, на слушаниях в комитете Сената по вооружённым силам допустил прямой конфликт между Вашингтоном и Россией. Он видит такую угрозу в случае эскалации российско-украинского конфликта.

Американский генерал объясняет, что возрастает вероятность прямого конфликта с одним из главных стратегических противников - Россией, Ираном, Китаем и КНДР. Он подчёркивает, что страны стремятся избежать конфликта, но их восприятие «упадка Запада» способствует растущей готовности бросить вызов Вашингтону.

Гийо считает эскалацию российско-украинского конфликта одним из вероятных сценариев для прямого конфликта между американской и российской армией. Он напоминает, что Москва активно сотрудничает в военной сфере с Пхеньяном, в том числе размещая войска на российских территориях, а также проводит учения с Пекином в Арктике.

Грегори Гийо не менее обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке, где есть риск прямого военного конфликта с Ираном и другими силами, которые пользуются поддержкой Тегерана («Ансар Аллах», «Хезболла», ХАМАС и другие).