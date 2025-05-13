Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

На сайте Государственного департамента Соединённых Штатов Америки сообщают о телефонном разговоре государственного секретаря с партнёрами из Европы - министрами иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро, Великобритании Дэвидом Лэмми, Германии Йоханом Вадефулом, Польши Радославом Сикорским и Украины Андреем Сибигой. Помимо этого, был разговор с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и безопасности Кайей Каллас.

Главы внешнеполитических ведомств обсуждали пути к прекращению огня и достижению мира между Украиной и Россией. Не уточняется, что именно было согласовано в ходе телефонного разговора.

Известно, что 14 мая Марко Рубио отправляется в Турцию, чтобы принять участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран-участников НАТО. При этом Россия и Украина могут провести прямые переговоры в Стамбуле уже 15 мая.

Ранее издание Bloomberg писало о договорённости Соединённых Штатов Америки и стран Европы отложить введение санкций против России до переговоров в Стамбуле. По данным издания, европейские лидеры обратятся к Вашингтону с просьбой усилить санкционное давление против Москвы, если переговоры не состоятся или не приведут к каким-либо результатам.