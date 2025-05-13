По итогам переговоров будет принято окончательное решение.

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Европейский союз не будет усиливать санкции против России до встречи в Стамбуле, несмотря на свои прошлые предупреждения о готовности усилить рестрикции, если Москва не согласится на прекращение огня. Отмечается, что изначально европейские лидеры готовились ввести свои санкции совместно с Вашингтоном, если прекращение огня не наступит 12 мая, но предложение Путина о возобновлении переговоров изменило ситуацию.

По данным издания, вчера американские и европейские чиновники провели консультации, по итогам которых Вашингтон предоставил России и Украине возможность для переговоров в Стамбуле, прежде чем санкции будут усилены. Европейские лидеры согласились дождаться встречи, прежде чем подталкивать Соединённые Штаты Америки к усилению санкционного давления.

Источники Bloomberg утверждают, что в случае срыва переговоров и отказа Москвы от 30-дневного прекращения огня страны Европы обратятся к Вашингтону с призывом усилить санкции.

Ранее Дональд Трамп призывал Украину согласиться на переговоры с Россией в Стамбуле. Американский президент предложил Киеву выяснить, возможно ли заключить сделку с Москвой. В случае, если станет понятно о невозможности достичь консенсуса, он пообещал, что Соединённые Штаты Америки и Европа предпримут соответствующие меры.