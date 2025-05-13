Американский президент рассчитывает на серьёзные уступки со стороны ЕС по объективным причинам.

Дональд Трамп, комментируя торговые отношения Соединённых Штатов Америки с Европейским союзом, заявил, что торговля с европейскими странами во многом «более гадкая», чем с Китаем.

Американский президент выразил уверенность в том, что в конечном итоге Европейский союз пойдёт на существенные уступки в переговорах по сокращению торгового дефицита. Он добавил, что Вашингтон только начал торговые переговоры с европейцами. По его мнению, Вашингтону удастся добиться от Европейского союза значительно понижения барьеров для продажи американских товаров в страны Европы.

Трамп считает несправедливым тот факт, что Европейский союз не покупает американские товары. Однако в этом он видит козырь для Соединённых Штатов Америки, поскольку американские власти могут воспользоваться тем, что европейские страны зарабатывают большие деньги на американском рынке и в значительной мере зависят от него.

В то же время Дональд Трамп рассчитывает на улучшение торговых отношений с Китаем. Политик подчеркнул, что Вашингтон не хочет вредить Пекину, поскольку страна и так пострадала от американских тарифов: заводы закрывались, недовольства было много.