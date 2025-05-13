Новая позиция Берлина заключается в том, что убрать поставки оружия, включая дальнобойные системы, с публичного поля.

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц, в отличие от своего предшественника Олафа Шольца, выступал с призывами поставить Вооружённым силам Украины ракеты Taurus. Он открыто говорил о возможности развёртывания данных ракет на украинских территорий для ударов по Крымскому мосту. Даже после избрания канцлером на вопрос о том, поставит ли Берлин украинской армии ракеты Taurus, Мерц ответил: «Украина может рассчитывать на нас».

Представитель Министерства обороны Германии, чьи слова приводит издание Euractiv, заявил, что немецкое правительство продолжит оказывать военную помощь Украине, включая передачу дальнобойных систем вооружения, но в Берлине не станут уточнять, какое оружие и когда именно оно будет поставлено. Представитель Кабинета министров Штефан Корнелиус прокомментировал данное заявление, подтвердив, что оно отражает точку зрения канцлера Фридриха Мерца.

При этом собеседник издания назвал переоценёнными роль немецких ракет в руках украинской армии, если сравнивать с тем информационным эффектом, который принесли публичные обсуждения поставок. Он подчеркнул, что теперь возможная поставка Taurus не будет предметом публичных обсуждений. Чиновник считает, что прошлому немецкому правительству стоило не привлекать особого внимания к Taurus.

Ранее Фридрих Мерц уже говорил о том, что поставки оружия Украине перестанут публично освещать. Тем не менее, немецкий канцлер согласен с тем, что народ Германии вправе знать, куда какое оружие поступает.