В Вашингтоне желают добиться прекращения огня и завершение боевых действий.

На сайте Государственного департамента Соединённых Штатов Америки обнародовано заявление государственного секретаря Марко Рубио по итогам разговора с британским коллегой Дэвидом Лэмми.

Глава американского внешнеполитического ведомства подтвердил позицию Вашингтона по российско-украинскому конфликту, подчеркнув, что ключевым приоритетом остаётся завершение боевых действий и немедленное прекращение огня между украинской и российской армией.

Касаемо конфликта между Индией и Пакистаном, Марко Рубио указал на необходимость для обеих сторон придерживаться режима прекращения огня, установленного при посредничестве Соединённых Штатов Америки. Он выразил надежду на сохранение диалога между Нью-Дели и Исламабадом, призвав власти стран к продолжению усилий по улучшению коммуникаций.

Ранее представители администрации Дональда Трампа, включая его специального представителя по Украине Кита Келлога, призывали Россию согласиться на 30-дневное прекращение огня. Российский президент Владимир Путин в ответ призвал Киев возобновить мирные переговоры в Стамбуле, на что его украинский коллега Владимир Зеленский предложил провести личную встречу уже 15 мая.