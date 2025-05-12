Пока непонятно, примут ли российские власти такое предложение.

Вчера российский президент Владимир Путин предложил Украине возобновить переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта в Стамбуле. Американский президент Дональд Трамп обратился с призывом к Киеву принять российское предложение, чтобы выяснить, выйдет ли заключить сделку с Россией.

Владимир Зеленский в своём Telegram-канале уведомил о согласии Украины начать переговоры в Турции, но только на уровне глав государств. По этой причине украинский президент предлагает российскому коллеге лично провести раунд переговоров 15 мая в Стамбуле. Он выразил надежду, что Путин всё-таки согласится на личные переговоры.

При этом Зеленский не отказывается от своего предложения по установлению 30-дневного прекращения огня, поскольку это будет способствовать переговорам, а боевые действия все равно придётся завершить.

По данным издания Axios, Владимир Зеленский планирует посетить Турцию вне зависимости от того, поедет ли Владимир Путин в Стамбул или нет.

Российские официальные лица пока не комментировали предложение Киева возобновить переговоры между Украиной и Россией на уровне глав государств.