Он откроет дополнительные возможности для взаимодействия.

Великобритания и Европейский союз планируют подписать совместный пакт об обороне и безопасности, что станет самым тесным сближением Лондона с европейским сообществом со времён Brexit. Об этом пишет издание The Times, ознакомившись с документом.

По данным издания, в документе Европейский союз и Великобритания ссылаются на современные угрозы безопасности, из-за чего считают необходимым заключить «уникальное и амбициозное» соглашение.

Отмечается, что в рамках данного документа Лондон станет частью общеевропейской оборонной политики, предусматривающей в том числе:

укрепление сотрудничества для повышения военной мобильности (беспрепятственное перемещение войск);

участие в общеевропейских учениях, миротворческих миссиях;

коллективную самооборону европейских стран;

Несмотря на то, что всё вышеперечисленное уже и так реализуется странами в рамках НАТО, оборонный пакт позволит создать дополнительные возможности на тот случай, когда Соединённые Штаты Америки решат заблокировать какое-либо решение на уровне североатлантического альянса. Помимо этого, Великобритания и Европейский союз смогут расширить своё сотрудничество в сфере безопасности, например, восстановив линию Европола.

В 2020 году Великобритания в рамках Brexit покинула Европейский союз, опираясь на проведённый в 2016 году референдум, где 51% британцев выступили за выход из сообщества. С тех пор Лондон перестал ассоциироваться с Европейским союзом, хотя его национальная политика очень тесно пересекается с общеевропейской политикой.