Он утверждает, что многое удалось согласовать.

Не так давно стало известно о намерениях Соединённых Штатов Америки и Китая провести переговоры в Швейцарии. Помимо этого, Дональд Трамп допустил снижение тарифов на импорт китайской продукции, но позже в Белом доме объяснили, что не примут такое решение в одностороннем формате.

Американский президент на своей странице в социальной сети Truth Social сообщил об итогах переговоров в Швейцарии, назвав проведённую встречу «очень хорошей». По его словам, американские и китайские дипломаты многое обсудили и многие согласовали.

«Полная перезагрузка, согласованная в дружественной, но конструктивной манере», - добавил он.

Дональд Трамп заключил, что в Вашингтоне хотят видеть открытие китайского рынка для американского бизнеса на благо как Соединённых Штатов Америки, так и Китая.

Ранее издание Reuters писало о затяжных переговорах между Соединёнными Штатами Америки и Китаем. Несмотря на согласие Пекина встретиться в Швейцарии, переговоры не проходят на высоком уровне, как того хотел Трамп, поэтому, вероятнее всего, они будут посвящены выяснению сторонами требований и принципиальных позиций.