Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Трамп сообщил о прогрессе в переговорах с Китаем по итогам встречи в Швейцарии
Он утверждает, что многое удалось согласовать.

Не так давно стало известно о намерениях Соединённых Штатов Америки и Китая провести переговоры в Швейцарии. Помимо этого, Дональд Трамп допустил снижение тарифов на импорт китайской продукции, но позже в Белом доме объяснили, что не примут такое решение в одностороннем формате.

Американский президент на своей странице в социальной сети Truth Social сообщил об итогах переговоров в Швейцарии, назвав проведённую встречу «очень хорошей». По его словам, американские и китайские дипломаты многое обсудили и многие согласовали.

«Полная перезагрузка, согласованная в дружественной, но конструктивной манере», - добавил он.

Дональд Трамп заключил, что в Вашингтоне хотят видеть открытие китайского рынка для американского бизнеса на благо как Соединённых Штатов Америки, так и Китая.

Ранее издание Reuters писало о затяжных переговорах между Соединёнными Штатами Америки и Китаем. Несмотря на согласие Пекина встретиться в Швейцарии, переговоры не проходят на высоком уровне, как того хотел Трамп, поэтому, вероятнее всего, они будут посвящены выяснению сторонами требований и принципиальных позиций.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#сша #китай #трамп #швейцария
Источник: truthsocial.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Опубликованы новые данные об испытательном полёте американского гиперзвукового беспилотника Talon-A
+
Часть мобильных операторов РФ предложили компенсации абонентам из-за проблем со связью 9 мая
+
Hindustan Times: Индия использовала ЗРК С-400 в конфликте с Пакистаном для перехвата ракет
+
Amazon представила робота Vulcan для автоматизации процесса погрузки товаров
+
Casio выпустила серию часов Edifice EFV-610 в ретро-стиле
+
AMD обновила FSR 3 для уменьшения артефактов в виде ореолов в некоторых играх
+
Noctua добилась снижения температуры Intel Arrow Lake на три градуса за счёт смещения крепления кулера
1
Поддержка Windows 10 скоро закончится и есть веские причины перейти на Linux
7
Lenovo использует собственный 10-ядерный чип SS1101 в Yoga Pad Pro 14.5
+
Lenovo Legion Y700 Gen 4 продемонстрировал отсутствие перегрева в играх
+
Процессоры Intel Arrow Lake ограничивают скоростной потенциал флагманских PCIe Gen 5 SSD
+
Rogbid выпустила смарт-часы Apex X5 с двухдиапазонным GPS и временем автономной работы до 60 дней
+
Робот Unitree H1 с ИИ вышел из строя на производственном объекте и едва не травмировал двух рабочих
1
Reuters: Иран собирается поставить в Россию пусковые установки и ракеты малой дальности
2
Razer представила беспроводную клавиатуру Joro с 75% раскладкой и автономностью до 1800 часов
+
Apple работает над чипом, который получит до шести раз больше ядер CPU и GPU в сравнении с M3 Ultra
+
Следующий фильм по трилогии "Властелин колец" появится в кинотеатрах 17 декабря 2027 года
1
Gigabyte представила матплаты AMD X870 и B850 Aorus Stealth Ice с разъёмами на тыльной стороне
1
Появилось изображение видеокарты RX 9060 XT от Acer и на Amazon замечены модели от вендора XFX
+
Глобальный релиз смартфона Poco F7 с HyperOS 2.0 состоится летом 2025 года
+

Популярные статьи

Как Radeon RX 9070 ХТ стала самой выгодной видеокартой для сборки игрового ПК, и что не так с NVIDIA
46
Сказ о вынужденном апгрейде на платформу Intel с сокетом 1700 часть 2
12
Собираем производительный игровой ПК за 130 тысяч рублей с видеокартой GeForce RTX 5060 Ti
133
Как собрать игровой компьютер самому и ничего не сломать — советы от опытного сборщика ПК
14
Как я довел до ума процессор 5800X3D снижением напряжения
26
Как Alan Wake Remastered стал символом цифровой халявы и ошибок Microsoft
+
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000GS PCIE5
2

Сейчас обсуждают

Александр Киричков
03:51
И снова статья изнасилованного учёными...
Исследователи обнаружили органическое вещество, которое может заменить металлические компоненты в ПК
A224
03:38
именно
7 жанров игр на ПК, которые стоит избегать после 35 лет или если вы хотите сберечь свои нервы
Антон Тутынин
03:26
Конечно "негде", их же не анонсировали официально...
Sony Xperia 1 VII появился в утечках перед анонсом
Антон Тутынин
03:06
Если Цезари поставлены, то кто их обслуживать будет, а если не поставлены, то ни хрена они не украинские
Defense Post: Франция использует доходы от активов РФ для обслуживания украинских гаубиц Caesar
Dark_Cloud
02:42
Не добили деды фашистов-то. Мира они хотят. Ремонтируя переданное оружие на краденые деньги. Si vis pacem, para bellum.
Defense Post: Франция использует доходы от активов РФ для обслуживания украинских гаубиц Caesar
Dark_Cloud
02:35
Поставки оружия завершению российско-украинского конфликта нихрена не способствуют, как показал опыт предыдущих трех с лишним лет. Непонятно, почему до сих пор нет приказа об утилизации центров произв...
Германия не будет публично освещать поставки оружия Украине
Dark_Cloud
02:34
А, так вот кто мира не желает. А грозят санкциями почему-то не ему. Загадка дыры.
Зеленский отверг идею США по созданию демилитаризованной зоны
Dark_Cloud
02:27
Россия по Европе огонь не открывала. Пока что. Соответственно, и прекращать нечего.
Европа выдвинула России предложение о 30-дневном прекращении огня и озвучила последствия отказа
Alex Z
02:26
кому нужен свободный множитель, ты совсем что ли?
Собираем производительный игровой ПК за 130 тысяч рублей с видеокартой GeForce RTX 5060 Ti
Alex Z
02:24
в последнюю не играл.. я и так ведьмака 3 раза прошел куда уж больше...
Собираем производительный игровой ПК за 130 тысяч рублей с видеокартой GeForce RTX 5060 Ti
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем