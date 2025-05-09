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Nacvark
Кандидат в президенты Румынии Джордже Симион требует от Украины компенсацию за переданный Patriot
Он пообещал не тратить румынские деньги на помощь иностранным государствам.

Кандидат в президенты Румынии Джордже Симион, чьи слова приводит издание Digi24, заявил, что в случае победы на президентских выборах не даст ни одного центра другой стране, а сосредоточится на национальных интересах.

Комментируя оказанную украинской армии военную помощь, он подчеркнул, что Киев нуждается в Румынии, но Бухарест не нуждается в Украине. Более того, он желает получить компенсацию за уже оказанную помощь. Румынский политик не знает, удастся ли отразить компенсацию румынских расходов в каких-либо соглашениях, но за переданный зенитно-ракетный комплекс Patriot и другое оружие Румыния точно должна «получить взаимность».

В политике безопасности Симион будет полагаться на НАТО, а не Европейский союз. При этом Бухарест при его правительстве не будет создавать препятствия на пути общеевропейской политики, но и не станет оказывать помощь иностранным государствам.

По итогам первого тура президентских выборов Джордже Симион завоевал первенство с результатом 40,96% голосов избирателей. Второй тур состоится уже 18 мая 2025 года, где Симион столкнётся с независимым кандидатом Никушором Даном. Пока непонятно, кто именно одержит победу на президентских выборах, поскольку значительная поддержка избирателями других независимых кандидатов (Крин Атонеску - 20,07%, Виктор Понта - 13,04%) может перейти как к Симиону, так и Дану.

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#украина #patriot #румыния #джордже симион
Источник: digi24.ro
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