Об этом сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс на своей странице в социальной сети X прокомментировал призывы увеличить финансирование военных нужд Украины, заявив, что Брюссель может удвоить свою помощь, если Соединённые Штаты Америки не смогут убедить Россию подписать мирное соглашение.

Чиновник объясняет, что Соединённые Штаты Америки и Европейский союз ежегодно выделяют около 40 миллиардов евро на оказание военной помощи Украине. По его мнению, средства можно использовать ещё эффективнее, если инвестировать их в производство украинским оборонно-промышленным комплексом, поскольку такое оружие значительно дешевле.

Как раз при помощи закупок украинского оружия Кубилюс видит сценарий с фактически удвоением военной помощи Украине. Он подчёркивает, что в таком случае фактическая стоимость поддержки Киева возрастёт до 80 миллиардов евро. Иначе говоря, в Европейском союзе не планируют выделять больше средств, а лишь будут вкладывать их в украинский оборонно-промышленный комплекс, который сможет выпускать более дешёвое оружие в больших объёмах.

Андрюс Кубилюс считает возможным использование кредитов безопасности (в рамках плана по перевооружению стоимостью 800 миллиардов евро) для финансирования военной помощи Украине странам-участниками Европейского союза. Он считает, что в таком случае уровень военной помощи откроет Киеву возможность к реализации стратегии «мир через силу». Такая форма военной помощи предусматривает взятие кредита европейской страной, чтобы она могла закупить оружие для Украины или перевооружиться новым на замену передаваемому старому.