Американский президент объясняет, что уже были прецеденты, когда госсекретарь совмещал свою работу с должностью советника по нацбезопасности.

Дональд Трамп в интервью NBC News прокомментировал отставку Майка Уолтца с поста советника американского президента по вопросам национальной безопасности, подчеркнув, что это не было наказанием, а государственный секретарь Марко Рубио хорошо справляется с исполнением временно возложенных на него обязательств.

Изначально американский президент сообщил, что намерен в будущем сменить Рубио на должности советника по нацбезопасности другим человеком, чтобы разгрузить государственного секретаря. Когда журналист NBC News начала более подробно расспрашивать по поводу претендентов на данную должность, Трамп резко сменил тему, вспомнив, что государственный секретарь Генри Киссинджер (1973 - 1977) также, как и Марко Рубио, занимал сразу две должности.

«Есть теория, что не нужно два человека», - добавил он.

Тем не менее, Дональд Трамп впоследствии всё же подтвердил, что имеет несколько кандидатов на должность своего советника по вопросам нацбезопасности. Что касается советника по внутренней безопасности Стивена Миллера, которого издание Axios видело потенциальным приемником Уолтца, Трамп отверг такую теорию: «Это было бы понижением. Стивен гораздо выше на тотемном столбе».

Журналист вновь уточнила, мог бы всё же Рубио занимать сразу две должности по примеру Киссинджера в своё время, на что американский президент ответил: «Он мог бы, да. Он мог бы».

Стоит отметить, что Марко Рубио занимает сразу четыре должности: государственный секретарь, советник американского президента по вопросам национальной безопасности, администратор USAID и руководитель Национального архива.