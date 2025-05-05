По данным издания, страна продала Украине сотни тысяч боеприпасов.

Индия и Пакистан продолжают обмениваться обстрелами приграничных зон, используя в том числе артиллерийские системы. Издание Indian Express, ссылаясь на собственные данные, пишет, что Пакистан столкнулся с дефицитом артиллерийских снарядов из-за их продажи Вооружённым силам Украины в 2022 и 2023 годах.

По данным издания, в 2022 году страна стала тайным поставщиком боеприпасов Украине, а только в период с февраля по март 2023 года пакистанские власти отправили украинской армии 130 тысяч ракет калибра 122-мм и 60 тысяч снарядов калибра 155-мм. Всё это позволило Исламабаду за короткий промежуток времени заработать до 415 миллионов долларов, что являлось хорошей суммой на фоне экономического кризиса в стране.

Тем не менее, сейчас страна столкнулась с нехваткой боеприпасов, что ограничивает возможности ведения боевых действий пакистанской армии четырьмя днями. Indian Express акцентируют внимание на том, что расположенные в Пакистане заводы по производству боеприпасов с трудом справляются с растущим спросом и устаревшими производственными мощностями.

В заработке денег на продаже оружия Украине издание видит попытку найти баланс между «экономическим отчаянием и стратегическим выживанием». При этом страна оказалась в ситуации, когда её обороноспособность была подорвана перед лицом превосходящей по численности индийской армией.