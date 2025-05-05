Отмечается, что она имеет повышенную защиту от систем Patriot и THAAD.

В Иране испытали новую баллистическую ракету Qassem Basir, которая поразила цель на расстоянии более 1,2 тысячи километров. Отмечается, что ракета является усовершенствованной версией Haj Qasem, но с значительными изменениями в конструкции боеголовки, чтобы обеспечить более эффективное маневрирование и защиту от систем противоракетной обороны.

Тепловизионная система наведения Qassem Basir обеспечивает высокую точность ракеты. Помимо этого, ракета устойчива к средствам радиоэлектронной борьбы и, как утверждается, во время испытаний намеренно подвергалась интенсивным радиоэлектронным помехам, что не помешало нанести удар по цели без каких-либо отклонений, при этом не завися от навигации GPS.

Министр обороны страны Азиз Насирзаде утверждает, что новая иранская баллистическая ракета обладает достаточной манёвренностью, которая обеспечивает ей повышенную защиту от американских систем противовоздушной обороны Patriot и THAAD, размещённых на территории Израиля. Он предупредил, что если на Иран нападут или иранские объекты пострадают от ракетных атак, иранские власти незамедлительно нанесут ответный удар по военным базам противника.