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Nacvark
WP: США не извлекут выгоду из ресурсной сделки с Украиной в краткосрочной перспективе
Развитие месторождений редкоземельных металлов начнётся в отдалённом будущем, а нефтегазовая добыча в украинских недрах ограничена и непривлекательна для инвестиций.

Издание The Washington Post, пообщавшись с американскими экспертами, пришло к выводу, что подписанное между Соединёнными Штатами Америки и Украиной соглашение о совместной добыче полезных ископаемых не принесёт ничего Вашингтону в краткосрочной перспективе. Сделка, изначально предполагавшая добычу редкоземельных металлов, не принесёт американским компаниям этих ресурсов и не поможет в ближайшее время решить проблемы с поставками минералов, появившиеся после введения Китаем торговых ограничений.

В материале издания акцентирует внимание на том, что горнодобывающие компании вряд ли начнут инвестировать деньги в украинские недра, поскольку там не были проведены даже самые элементарные работы по выявлению залежей редкоземельных металлов. Геологические исследования не проводились ещё со времён Советского Союза - утверждают представители отрасли.

Затрагивая возможность нефтегазовой добычи на украинских территориях, эксперт в сфере энергетики из Техасского университета Бен Кэхилл объясняет, что американские компании испытывают настороженность по инвестициям в украинскую инфраструктуру по многим причинам. Одна из причин - есть более выгодные для инвестирования залежи углеводородов, что ослабляет конкурентоспособность Украины на их фоне. Тем не менее, Кэхилл не исключает, что некоторые независимые компании захотят рискнуть.

Бывший сотрудник Министерства энергетики Соединённых Штатов Америки Эшли Замволт-Форбс, комментируя возможную добычу полезных ископаемых в украинских недрах, подчёркивает, что американские компании едва находят деньги на разведку ресурсов в Канаде и Австралии. Добиться инвестиций в такую же деятельность на территории Украины будет ещё тяжелее, ведь на это понадобится гораздо больше денег.

При этом одной из самых важных причин, по которой американские компании воздержаться от инвестиций в развитие украинских месторождений, является российско-украинский конфликт, риск повреждения инфраструктуры, вопросы безопасности и уже повреждённые инфраструктурные объекты, включая дороги, что лишь усложняет всю работу и не даёт никаких преимуществ над другими странами.

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#украина #сша
Источник: washingtonpost.com
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